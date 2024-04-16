Почему США не сбивают дроны в Украине, как в Израиле — заявление Белого дома

Штаты отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускают Россия. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Украине придется самостоятельно сбивать вражеские цели

Журналисты поинтересовались у представителя команды Джо Байдена, почему Штаты, которые помогли сбивать иранские дроны в Израиле, не хотят также помочь Украине во время атак РФ.

Смотрите, это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент четко дал понять с самого начала конфликта в Украине, что США не планируют участвовать в конфликте, принимая на себя боевую роль, и мы этого не делали. Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома

Представитель Белого дома обратил внимание, что официальный Вашингтон предоставил Украине то, что ей необходимо для защиты своего воздушного пространства.

К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором украинцы так нуждаются, — объяснил он. Поделиться

Как эту ситуацию комментирует Великобритания

По словам шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать — это прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации, — заявил глава МИД Британии. Поделиться

Он обратил внимание на то, что Украине нужны новые системы ПВО, в частности Patriot, которых нет у его страны.