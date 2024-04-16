Почему США не сбивают дроны в Украине, как в Израиле — заявление Белого дома

Штаты отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускают Россия. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Украине придется самостоятельно сбивать вражеские цели
Журналисты поинтересовались у представителя команды Джо Байдена, почему Штаты, которые помогли сбивать иранские дроны в Израиле, не хотят также помочь Украине во время атак РФ.
Представитель Белого дома обратил внимание, что официальный Вашингтон предоставил Украине то, что ей необходимо для защиты своего воздушного пространства.
Как эту ситуацию комментирует Великобритания
По словам шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.
Он обратил внимание на то, что Украине нужны новые системы ПВО, в частности Patriot, которых нет у его страны.
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