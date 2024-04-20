У Медведєва підгоряє на тлі схвалення у США допомоги Україні

Заступник керівника Радбезу країни-агресорки цинічно назвав українську владу “бандою неонацистів”, а конгресменів Палати представників США — “штатівськими виродками”.

При цьому Медведєв абсурдно назвав розв’язану Росією злочинну агресію проти України “громадянською війною”.

За його словами, Росія нібито все одно переможе, незважаючи на виділення Україні 61 млрд доларів на військову підтримку від США.

Але з урахуванням русофобського рішення, що відбулося, не можу з усією щирістю не побажати США якнайшвидше самим зануритися в нову громадянську війну. Яка, сподіваюся, кардинально відрізнятиметься від війни Півночі і Півдня в XIX столітті і вестиметься із застосуванням літаків, танків, артилерії, РСЗВ, усіх видів ракет та іншої зброї. І яка призведе нарешті до безславного розпаду мерзенної імперії зла ХХI століття — Сполучених Штатів Америки, — зазначив заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Що відомо про схвалення у Палаті представників допомоги Україні та використання заморожених активів РФ

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Тепер це питання має розглянути американський Сенат у вівторок, 23 квітня, і потім підписати президент США Джо Байден.

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 млрд доларів.

Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила передачу заморожених активів РФ до України.

Серед іншого він надає можливість президенту США передавати Україні заарештовані російські активи.