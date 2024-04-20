У Медведева подгорает на фоне одобрения в США помощи Украине

Заместитель руководителя Совбеза страны-агрессорки цинично назвал украинские власти "бандой неонацистов", а конгрессменов Палаты представителей США — "штатовскими уродами".

При этом Медведев абсурдно назвал развязанную Россией преступную агрессию против Украины "гражданской войной".

По его словам, Россия вроде бы все равно победит, несмотря на выделение Украине 61 млрд долларов на военную поддержку от США.

Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и другого оружия. И которая приведет наконец к бесславному распаду гнусной империи зла ХХI века — Соединенных Штатов Америки, — отметил замглавы Совбеза РФ. Поделиться

Что известно об одобрении в Палате представителей помощи Украине и использовании замороженных активов РФ

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Теперь этот вопрос должен рассмотреть американский Сенат во вторник, 23 апреля, а затем подписать президент США Джо Байден.

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон, составляет 60,84 млрд долларов.

Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но президент имеет право отказаться, если эта передача может навредить национальной безопасности Штатов.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила передачу замороженных активов РФ в Украину.

Среди прочего он дает возможность президенту США передавать Украине арестованные российские активы.