В Минобороны США уже готовят новый пакет военной поддержки Украины в ожидании одобрения Конгрессом дополнительного финансирования помощи.
Что известно о подготовке Пентагона к отправке военной помощи Украине
Журналисты отмечают, что речь идет об отправке артиллерийских систем и средств ПВО.
По информации других источников, в Белом доме еще не было принято окончательное решение о том, насколько велик будет новый пакет помощи Украине.
Отмечается, что часть вооружений США уже размещена на складах в странах ЕС и ждет немедленной отправки в Украину.
Журналисты добавляют, что некоторые вооружения могут попасть в Украину в течение считанных дней, на отправку других понадобятся недели.
Что говорят в Пентагоне
Представитель Минобороны США Патрик Райдер не стал комментировать, какие конкретно вооружения могут попасть в новый военный пакет Украины.
Но, по его словам, в США есть очень надежная логистическая сеть, позволяющая перемещать материальные средства очень быстро. Речь может идти о нескольких днях.
Что говорят в Конгрессе США
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер пообещал скорейшее одобрение проектов по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню после их рассмотрения Палатой представителей.
Он выразил надежду на поддержку предложенных спикером Палаты представителей Майком Джонсоном проектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Шумер напомнил, что на этой неделе провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
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