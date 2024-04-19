США готовятся передать Украине артиллерийские системы и ПВО — Politico
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Политика
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США готовятся передать Украине артиллерийские системы и ПВО — Politico

Пентагон готовит помощь Украине
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Источник:  Politico

В Минобороны США уже готовят новый пакет военной поддержки Украины в ожидании одобрения Конгрессом дополнительного финансирования помощи.

Что известно о подготовке Пентагона к отправке военной помощи Украине

Журналисты отмечают, что речь идет об отправке артиллерийских систем и средств ПВО.

По информации других источников, в Белом доме еще не было принято окончательное решение о том, насколько велик будет новый пакет помощи Украине.

Но чиновники Министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро пройти через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом, — говорится в материале издания.

Отмечается, что часть вооружений США уже размещена на складах в странах ЕС и ждет немедленной отправки в Украину.

Журналисты добавляют, что некоторые вооружения могут попасть в Украину в течение считанных дней, на отправку других понадобятся недели.

Что говорят в Пентагоне

Представитель Минобороны США Патрик Райдер не стал комментировать, какие конкретно вооружения могут попасть в новый военный пакет Украины.

Но, по его словам, в США есть очень надежная логистическая сеть, позволяющая перемещать материальные средства очень быстро. Речь может идти о нескольких днях.

Что говорят в Конгрессе США

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер пообещал скорейшее одобрение проектов по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню после их рассмотрения Палатой представителей.

Если Палата представителей отправит пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену, отметил Шумер.

Он выразил надежду на поддержку предложенных спикером Палаты представителей Майком Джонсоном проектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Шумер напомнил, что на этой неделе провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Если США не поддержат Украину, они проиграют Путину войну, — предупредил лидер демократов в Сенате.

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