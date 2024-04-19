Палата представителей Конгресса США будет голосовать за законопроект о дополнительном финансировании на безопасность Украины вечером 20 апреля по киевскому времени.

Когда в Конгрессе будут голосовать за помощь Украине

Журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова сообщила, что Палата представителей начнет голосовать за четыре законопроекта о финансировании союзников США и нацбезопасности в 20:00 по киевскому времени 20 апреля.

Как известно, законопроект предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов — это та же сумма, которая была прописана в законопроекте Сената. Однако экономическая часть помощи должна проходить в кредит, а не безвозмездно.

Что известно о законопроекте о помощи Украине

Накануне голосования члены Палаты представителей внесли 137 поправок в законопроект о выделении Украине помощи от США.

Из них только две принадлежат члену Демократической партии Джареду Московицу, остальные подали республиканцы.

Больше всего из них — 24 — подала приспешница Дональда Трампа ультраправая республиканка Марджори Тейлор-Грин.

Среди ее поправок — запретить финансирование Украины, пока страна не отменит «ограничение права национальных меньшинств, в частности венгров, использовать родной язык в школах», закрытие “биолабораторий” в Украине, мобилизовать в украинскую армию всех конгрессменов, проголосующих за помощь и т.д.

Конгрессвумен Виктория Спартц украинского происхождения предлагает отменить помощь украинским беженцам и потребовать президента США получить «четкое разрешение Конгресса на отмену любой задолженности других стран» и т.д.

Правка демократа Джареда Московица была иронической — он предлагает назначить Марджори Тейлор-Грин специальным посланником Владимира Путина в Конгрессе.