Палата представників Конгресу США голосуватиме за законопроєкт про додаткове фінансування на безпеку України ввечері 20 квітня за київським часом.

Коли в Конгресі будуть голосувати за допомогу Україні

Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова повідомила, що Палата представників почне голосувати за чотири законопроєкти про фінансування союзників США та нацбезпеку о 20:00 за київським часом 20 квітня.

Як відомо, законопроєкт передбачає виділення Україні 61 млрд доларів — це та сама сума, яка була прописана законопроєкті Сенату. Однак економічна частина допомоги має відбуватись в кредит, а не безоплатно.

Що відомо про законопроєкт про допомогу Україні

Напередодні голосування члени Палати представників внесли 137 поправок до законопроєкту про виділення Україні допомоги від США.

З них лише дві належать члену Демократичної партії Джареду Московіцу, решта була подана республіканцями.

Найбільше з них — 24 — подала поплічниця Дональда Трампа ультраправа республіканка Марджорі Тейлор-Ґрін.

Серед її поправок — заборонити фінансування України, поки країна не скасує «обмеження права національних меншин, зокрема угорців, використовувати рідну мову в школах», закриття “біолабораторій“ в Україні, мобілізувати до української армії всіх конгресменів, які проголосують за допомогу тощо.

Конгресвумен Вікторія Спартц українського походження пропонує скасувати допомогу українським біженцям та запровадити вимогу до президента США отримати «чіткий дозвіл Конгресу на скасування будь-якої заборгованості інших країн» тощо.

Правка демократа Джареда Московіца була іронічною — він пропонує призначити Марджорі Тейлор-Ґрін спеціальним посланцем Володимира Путіна в Конгресі.