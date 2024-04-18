У США досі не можуть схвалити законопроєкт щодо масштабної підтримки України. Ба більше, ситуацію вирішила ускладнити відома трампістка та членкиня Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін.

Допомога США для України. Що пропонує поплічниця Трампа

Журналісти звернули увагу на те, що Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня.

Що важливо розуміти, вказані поправки навряд чи отримають підтримку серед колег Грін, адже вони є край дивними.

До прикладу, в одній з правок йдеться про те, що будь-який член Палати представників, який підтримує рішення щодо України, зобов’язаний стати до лав ЗСУ.

Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній, — прокоментувала цю ідею поплічниця Трампа. Поширити

Ба більше, вона вимагає від української влади "закрити всі свої біолабораторії" й ігнорує той факт, що їх ніколи існувало і це просто вигадка Кремля.

Варто зазначити, що спікер Майк Джонсон неочікувано змінив свою позицію щодо України.

Грін також намагається втрутитися у релігійні питання

Інші поправки одіозної трампістки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори". Поширити

Ба більше, Грін запропонувала поправку до пакету фінансування Ізраїлю.

Вона вимагає спрямувати запропоновані кошти для "розвитку космічної лазерної технології" на кордоні США з Мексикою.