Поплічниця Трампа подала абсурдні правки до проєкту підтримки України
Категорія
Політика
Дата публікації

Поплічниця Трампа подала абсурдні правки до проєкту підтримки України

Марджорі Тейлор Грін
Джерело:  online.ua

У США досі не можуть схвалити законопроєкт щодо масштабної підтримки України. Ба більше, ситуацію вирішила ускладнити відома трампістка та членкиня Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін.

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Журналісти звернули увагу на те, що Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня.

Що важливо розуміти, вказані поправки навряд чи отримають підтримку серед колег Грін, адже вони є край дивними.

До прикладу, в одній з правок йдеться про те, що будь-який член Палати представників, який підтримує рішення щодо України, зобов’язаний стати до лав ЗСУ.

Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній, — прокоментувала цю ідею поплічниця Трампа.

Ба більше, вона вимагає від української влади "закрити всі свої біолабораторії" й ігнорує той факт, що їх ніколи існувало і це просто вигадка Кремля.

Варто зазначити, що спікер Майк Джонсон неочікувано змінив свою позицію щодо України.

Грін також намагається втрутитися у релігійні питання

Інші поправки одіозної трампістки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Ба більше, Грін запропонувала поправку до пакету фінансування Ізраїлю.

Вона вимагає спрямувати запропоновані кошти для "розвитку космічної лазерної технології" на кордоні США з Мексикою.

Раніше я голосувала за фінансування космічних лазерів для оборони Ізраїлю. Америці має серйозно ставитися до нашої національної безпеки та заслуговує на такий самий тип захисту нашого кордону, який Ізраїль має і з гордістю використовує,  — заявила Грін.

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