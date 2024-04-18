У Конгресі США хочуть суттєво посилити покарання РФ за війну проти України

Як повідомляє пані посол України у США Оксана Маркарова, Конгрес США планує дозволити конфіскацію російських активів та змусити президента Джо Байдена розширити санкції проти країни-агресорки.

У США можуть ухвалити нові жорсткі рішення проти РФ

Що важливо розуміти, запропонований 17 квітня на розгляд Палати представників Конгресу США “Акт про мир у XXI столітті через силу"“ передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.

Як пояснює Оксана Маркарова, Джо Байдена отримає повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів — Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Окрім того, він отримає можливість узгоджувати алгоритм передачі Києву конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

Пані посол України звертає увагу на те, що не пізніше ніж через 90 днів після ухвалення законопроєкту очільник Білого дому забов’язаний надати Конгресу звіт, у якому зазначити:

кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії; кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; виконавчим указом президента США №14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Посилення санкцій проти РФ

Джо Байден має ввести санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначену звіті, як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

Що також важливо розуміти, закон містить ще кілька інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.