Війна дронів в Україні вийшла на новий рівень — Forbes

Україна і Росія нарощують запаси безпілотників та активніше застосовують їх на фронті. Війна дронів неминуча.

Що відомо про війну дронів в Україні

Як йдеться у матеріалі Forbes, протистояння операторів БПЛА тривають з 2022 року, але зараз ми бачимо іншу картину. Замість випадкових зіткнень відбуваються навмисні перехоплення, коли маленькі квадрокоптери атакують більші бомбардувальники.

Це схоже на схему Першої світової війни, коли примітивні біплани еволюціонували від розвідників до легких штурмових літаків, а потім до винищувачів, головним завданням яких було збити атакуючі бомбардувальники та отримати перевагу в повітрі.

Єдине, що могло ефективно впоратися з літаком, був інший літак. Майже сто років потому така ж дія розгортається в мініатюрі в боротьбі за контроль над повітряним простором безпілотників на низьких висотах.

Російські безпілотники-перехоплювачі

Українські важкі дрони-бомбардувальники "Баба Яга" літають вночі, скидаючи кілька бомб із високою точністю, щоб знищити танки та іншу техніку. Вони сіють страх серед окупантів. Їх чути, але не видно, і, крім епізодичного ефективного глушіння, росіяни не знайшли ефективного способу збити ці БПЛА. Зараз з'являються відео, на яких російські FPV навмисно шукають і таранять "Бабу Ягу".

Зараз проводиться офіційне навчання на фронті з певними батальйонами, де боротьба з безпілотниками включена в курси підготовки пілотів, — сказав Семюель Бендетт, експерт з російських безпілотників і радник CNA і CNAS. Поширити

Оператори безпілотників мають слабку обізнаність про ситуацію на полі бою. Їхній погляд, як правило, обмежений видом поперелу та знизу. Успішні атаки зазвичай відбуваються зверху і ззаду, щоб досягти ефекту несподіванки.

Крім FPV, росіяни також борються з "Бабою Ягою" за допомогою стандартних квадрокоптерів. У цьому випадку кращою тактикою є падіння на Бабу-Ягу зверху, щоб зламати ротори.

Росіяни також модифікують безпілотники, щоб зробити їх більш ефективними в бою повітря-повітря. У мережі нещодавно показали Ram — квадрокоптер, оснащений металевими спицями, щоб безкарно пошкоджувати лопаті гвинта противника.

Українські сили використовують аналогічну тактику проти російських ударних безпілотників. Поки що немає відео з FPV, які перехоплюють "Шахеди". Однак спеціальні БПЛА-перехоплювачі зі США, можливо, мають певний успіх у боротьбі з цими іранськими камікадзе. Однак є численні відео, на яких українські оператори збивають менші російські ударні безпілотники.

Логіка цих перехоплень очевидна: ракети протиповітряної оборони є рідкісним і цінним активом, який коштує сотні тисяч доларів або навіть більше, і призначений для серйозних загроз, таких як крилаті ракети. Безпілотників FPV вартістю кілька сотень доларів достатньо, є сенс використосувати саме їх.

Оскільки Україна розробляє більші FPV великої дальності, вони також можуть використовуватися для протиповітряної оборони. Цього тижня президент Зеленський оглянув новий безпілотний літальний апарат-камікадзе "Укролансет", який, окрім наземних цілей, також може вражати низькошвидкісні літальні апарати, зокрема російські безпілотники "Орлан-10" та "Шахед".

Війни безпілотників

Тактика постійно розвивається. Зараз росіяни почали перехоплювати "Бабу Ягу", тому українці дають своїм дронам бомбардувальникам супровід. На одному з відео показано, як український квадрокоптер прикриває "Бабу Ягу" та збиває російський безпілотник, який намагається її перехопити. Ця тактика безпілотників вже більше нагадує Другу світову війну.

Бендетт зазначив, що українці завжди оновлюють супровід, адже дрони можуть розряджатися.FPV можуть діяти як розвідники зблизька або атакувати наземні цілі, а також забезпечувати захист від ворожих безпілотників.