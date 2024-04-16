Война дронов в Украине вышла на новый уровень — Forbes

Украина и Россия наращивают запасы беспилотников и более активно применяют их на фронте. Война дронов неизбежна.

Что известно о войне дронов в Украине

Как говорится в материале Forbes, противостояния операторов БПЛА продолжаются с 2022 года, но сейчас мы видим другую картину. Вместо случайных столкновений происходят умышленные перехваты, когда маленькие квадрокоптеры атакуют большие бомбардировщики.

Это сродни схеме Первой мировой войны, когда примитивные бипланы эволюционировали от разведчиков до легких штурмовых самолетов, а затем до истребителей, главной задачей которых было сбить атакующие бомбардировщики и получить преимущество в воздухе.

Единственное, что могло эффективно справиться с самолетом, был другой самолет. Почти сто лет спустя такое же действие разворачивается в миниатюре в борьбе за контроль над воздушным пространством беспилотников на низких высотах.

Российские беспилотники-перехватчики

Украинские тяжелые дроны-бомбардировщики "Баба Яга" летают ночью, сбрасывая несколько бомб с высокой точностью, чтобы уничтожить танки и другую технику. Они сеют страх среди окупантов. Их слышно, но не видно, и, кроме эпизодического эффективного глушения, россияне не нашли эффективного способа сбить эти БПЛА. Сейчас появляются видео, на которых российские FPV намеренно ищут и таранят "Бабу Ягу".

"Сейчас проводится официальное обучение на фронте с определенными батальонами, где борьба с беспилотниками включена в курсы подготовки пилотов", — сказал Сэмюэль Бендетт, эксперт по российским беспилотникам и советник CNA и CNAS. Поделиться

Операторы беспилотников обладают слабой осведомленностью о ситуации на поле боя. Их взгляд, как правило, ограничен видом поперела и снизу. Успешные атаки обычно происходят сверху и сзади, чтобы добиться эффекта неожиданности.

Кроме FPV, россияне также борются с "Бабой Ягой" с помощью стандартных квадрокоптеров. В этом случае лучшей тактикой является падение на Бабу-Ягу сверху, чтобы сломать роторы.

Россияне также модифицируют беспилотники, чтобы сделать их более эффективными в бою воздух-воздух. В сети недавно показали Ram — квадрокоптер, оснащенный металлическими спицами, чтобы безнаказанно повреждать лопасти винта противника.

Украинские силы используют аналогичную тактику против российских ударных беспилотников. Пока нет видео с FPV, которые перехватывают "Шахеды". Однако специальные БПЛА-перехватчики из США, возможно, имеют определенный успех в борьбе с этими иранскими камикадзе. Однако есть многочисленные видео, на которых украинские операторы сбивают меньшие ударные российские беспилотники.

Логика этих перехватов очевидна: ракеты противовоздушной обороны являются редким и ценным активом, который стоит сотни тысяч долларов или даже больше, и предназначен для серьезных угроз, таких как крылатые ракеты. Беспилотников FPV стоимостью несколько сотен долларов достаточно, есть смысл использовать именно их.

Поскольку Украина разрабатывает большие FPV большой дальности, они также могут использоваться для противовоздушной обороны. На этой неделе президент Зеленский осмотрел новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе "Укролансет", который кроме наземных целей также может поражать низкоскоростные летательные аппараты, в том числе российские беспилотники "Орлан-10" и "Шахед".

Войны беспилотников

Тактика постоянно развивается. Сейчас россияне начали перехватывать "Бабу Ягу", поэтому украинцы дают своим дронам бомбардировщикам сопровождение. На одном из видео показано, как украинский квадрокоптер прикрывает Бабу Ягу и сбивает российский беспилотник, который пытается ее перехватить. Эта тактика беспилотников уже больше похожа на Вторую мировую войну.

Бендетт отметил, что украинцы всегда обновляют сопровождение, ведь дроны могут разряжаться. FPV могут действовать как разведчики вблизи или атаковать наземные цели, а также обеспечивать защиту от вражеских беспилотников.