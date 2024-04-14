Западные аналитики заявляют о угрозах для мировых энергетических рынков из-за атак украинских БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Какую угрозу могут представлять атаки украинских БПЛА по НПЗ РФ для мировых энергорынков

Возможности Украины растут, и ее дроны теперь демонстрируют значительно большую дальность действия, подчеркивается в материале издания со ссылкой на мнение старшего аналитика компании Bernstein Боба Брекетта. Поделиться

Отмечается, что с начала года украинские БПЛА атаковали 18 НПЗ на территории России с общим объемом производства в 3,9 млн баррелей в день.

Подчеркивается, что в текущем году Украина планирует создать полноценную индустрию производства дронов, из-за чего потери российских НПЗ могут еще увеличиться.

Если Киев сможет расширить дальность действия дронов до 1,5 тыс. км, они потенциально смогут поразить 21 нефтеперерабатывающий завод с мощностью переработки более 4,4 млн. баррелей в сутки, — отмечается в материале издания. Поделиться

Как атаки украинских БпЛА могут нарушить безопасность энергетических рынков

Как отметил Брекетт, дроны могут легко и асимметрично нарушить глобальную торговлю. По его словам, Россия не единственная страна, которой следует беспокоиться.

Кроме того, указывается, что удары по российским НПЗ уже представляют проблему для администрации Джо Байдена.