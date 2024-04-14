Аналитики заявляют об угрозе для энергетических рынков на фоне атак украинских дронов по НПЗ в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики заявляют об угрозе для энергетических рынков на фоне атак украинских дронов по НПЗ в РФ

Атака БПЛА по НПЗ в РФ
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Источник:  CNBC

Западные аналитики заявляют о угрозах для мировых энергетических рынков из-за атак украинских БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Какую угрозу могут представлять атаки украинских БПЛА по НПЗ РФ для мировых энергорынков

Возможности Украины растут, и ее дроны теперь демонстрируют значительно большую дальность действия, подчеркивается в материале издания со ссылкой на мнение старшего аналитика компании Bernstein Боба Брекетта.

Отмечается, что с начала года украинские БПЛА атаковали 18 НПЗ на территории России с общим объемом производства в 3,9 млн баррелей в день.

Подчеркивается, что в текущем году Украина планирует создать полноценную индустрию производства дронов, из-за чего потери российских НПЗ могут еще увеличиться.

Если Киев сможет расширить дальность действия дронов до 1,5 тыс. км, они потенциально смогут поразить 21 нефтеперерабатывающий завод с мощностью переработки более 4,4 млн. баррелей в сутки, — отмечается в материале издания.

Как атаки украинских БпЛА могут нарушить безопасность энергетических рынков

Как отметил Брекетт, дроны могут легко и асимметрично нарушить глобальную торговлю. По его словам, Россия не единственная страна, которой следует беспокоиться.

Кроме того, указывается, что удары по российским НПЗ уже представляют проблему для администрации Джо Байдена.

Москва пообещала сократить добычу и экспорт нефти еще на 471 тыс. баррелей в день во втором квартале, чтобы выполнить свои обязательства перед ОПЕК+. Согласно отчету JPMorgan, опубликованному в прошлом месяце, эти сокращения могут привести к тому, что цена на нефть Brent достигнет 100 долларов к сентябрю, что будет оказывать давление на администрацию Байдена накануне президентских выборов, — объясняют авторы материала.

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