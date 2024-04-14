Западные аналитики заявляют о угрозах для мировых энергетических рынков из-за атак украинских БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.
Какую угрозу могут представлять атаки украинских БПЛА по НПЗ РФ для мировых энергорынков
Отмечается, что с начала года украинские БПЛА атаковали 18 НПЗ на территории России с общим объемом производства в 3,9 млн баррелей в день.
Подчеркивается, что в текущем году Украина планирует создать полноценную индустрию производства дронов, из-за чего потери российских НПЗ могут еще увеличиться.
Как атаки украинских БпЛА могут нарушить безопасность энергетических рынков
Как отметил Брекетт, дроны могут легко и асимметрично нарушить глобальную торговлю. По его словам, Россия не единственная страна, которой следует беспокоиться.
Кроме того, указывается, что удары по российским НПЗ уже представляют проблему для администрации Джо Байдена.
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