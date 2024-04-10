Глава Пентагона Остин посоветовал Украине не атаковать российские НПЗ
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона Остин посоветовал Украине не атаковать российские НПЗ

НПЗ
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Источник:  Bloomberg

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки. Он призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

Остин прокомментировал атаки Украины по российским НПЗ

Bloomberg цитирует слова Остина с прошедшего 9 апреля заседания комитета Сената по вопросам вооруженных сил.

Эти атаки могут иметь последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

глава Пентагона

Республиканец Том Коттон осудил замечания Остина, обвинив администрацию Джо Байдена в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим причинам.

Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов, — сказал Коттон.

Остин повторил просьбу администрации в Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине. Он сказал, что такая помощь также обеспечивает рабочими местами американских рабочих из-за увеличения оборонного производства США.

Удары по российским НПЗ

В последние недели Украина все чаще атаковала дронами российские НПЗ, которые, среди прочего, снабжают топливо российским военным.

Также целью было сократить доходы от экспорта, используемого Кремлем для финансирования войны.

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Танеко, который находится в 1300 км от границы с Украиной. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

В конце марта в РФ зарегистрировали снижение производства бензина — на 7,4%, до 754,6 тысяч тонн.

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