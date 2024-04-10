Очільник Пентагону Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ
Категорія
Світ
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Очільник Пентагону Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ

НПЗ
Джерело:  Bloomberg

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Він закликав Україну зосередитися на “військових цілях”.

Остін прокоментував атаки України по російським НПЗ

Bloomberg цитує слова Остіна з засідання комітету Сенату з питань збройних сил, що пройшло 9 квітня.

Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

глава Пентагону

Республіканець Том Коттон засудив зауваження Остіна, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.

Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів, — сказав Коттон.

Остін повторив прохання адміністрації до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він сказав, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.

Удари по російським НПЗ

Останніми тижнями Україна все частіше атакувала дронами російські НПЗ, які, серед іншого, постачають паливо російським військовим.

Також метою було скоротити доходи від експорту, який Кремль використовує для фінансування війни.

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Танеко, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Наприкінці березня у РФ зареєстрували зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн.

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