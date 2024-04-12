Продолжит ли Украина удары по НПЗ России после критики США — ответ ОП

Украина продолжит уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Наши военные должны атаковать объекты, обеспечивающие войну.
Продолжит ли Украина удары по НПЗ России после критики США
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что все заявления американских чиновников против ударов Украины по российским НПЗ — это внутренние дискуссии по интересам США. Но они не являются ультимативными предложениями нашей страны.
Подоляк напомнил, что Украина ведет оборонную войну и имеет полное право уничтожать всю инфраструктуру войны агрессора.
Он уточнил, что все взлеты "Тушек" и "МиГив" снабжают тем топливом, которое производят на российских НПЗ. И для того чтобы обезопасить свою территорию, Украине нужно уничтожать такие объекты.
При этом он добавил, что аргумент о влиянии украинских атак на глобальный рынок — бред. Россия продает небольшое количество своей сырой нефти, не влияющей на ценообразование.
Как уточнил Подоляк, цены на глобальном рынке влияют атаки хуситов и позиция Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
Позиция США по атакам
Напомним, недавно издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Вашингтоне озабочены возможным ростом цен на бензин в год президентских выборов, что может повлиять на рейтинги президента Джо Байдена.
После этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные атаки могут повлиять на мировую ситуацию в сфере энергетики. Он также посоветовал Украине сосредоточиться на других целях.
При этом помощница Остина Селеста Валландера прямо назвала российские НПЗ "гражданскими целями".
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