Чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США — відповідь ОП

Чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ — це внутрішні дискусії щодо інтересів США. Але вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні.

Подоляк нагадав, що Україна веде оборонну війну та має повне право знищувати всю інфраструктуру війни агресора.

Україна не просто має право, а практично зобов'язана руйнувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто Україні, щоб отримати позитивні результати у війні, потрібно знищувати російську інфраструктуру. НПЗ — це безпосередньо військова інфраструктура, — наголосив радник керівника ОП. Поширити

Він уточнив, що всі злети "Тушок" та "МіГів" забезпечують тим паливом, яке виробляють на російських НПЗ. І для того, щоб убезпечити свою територію, Україні треба знищувати такі об'єкти.

Чи знищуватиме їх Україна? Безумовно, — зазначив Подоляк. Поширити

При цьому він додав, що аргумент про вплив українських атак на глобальний ринок — маячня. Росія продає невелику кількість своєї сирої нафти, яка не впливає на ціноутворення.

Якщо у вас немає нафтопереробки, то ви навпаки збільшуватимете продажі обсягів сирої нафти на глобальному ринку, — додав він. Поширити

Як уточнив Подоляк, на ціни на глобальному ринку впливають атаки хуситів та позиція Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).

Позиція США щодо атак

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.

Після цього міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що подібні атаки можуть вплинути на світову ситуацію у сфері енергетики. Він також порадив Україні зосередитись на інших цілях.

При цьому помічниця Остіна Селеста Валландер прямо назвала російські НПЗ "цивільними цілями".