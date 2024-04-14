Аналітики заявляють про загрозу для енергетичних ринків на тлі атак українських дронів по НПЗ в РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики заявляють про загрозу для енергетичних ринків на тлі атак українських дронів по НПЗ в РФ

Атака БпЛА по НПЗ в РФ
Джерело:  CNBC

Західні аналітики заявляють про загроху для світових енергетичних ринків через атаки українських БпЛА по нафтопереробних заводах на території Росії. 

Яку загрозу можуть становити атаки українських БпЛА по НПЗ РФ для світових енергоринків

Можливості України зростають, і її дрони тепер демонструють значно більшу дальність дії, — підкреслюється у матеріалі видання із посиланням на думку старшого аналітика компанії Bernstein Боба Брекетта.

Зазначається, що від початку року українські БпЛА атакували 18 НПЗ на території Росії із загальним обсягом виробництва в 3,9 млн барелів на день.

Підкреслюється, що цього року Україна планує створити повноцінну індустрію виробництва дронів, через що втрати російських НПЗ можуть ще збільшитись.

Якщо Київ зможе розширити дальність дії дронів до 1,5 тис км, вони потенційно зможуть вразити 21 нафтопереробний завод із потужністю переробки понад 4,4 млн барелів на добу, — зазначається у матеріалі видання.

Як атаки українських БпЛА можуть порушити безпеку енергетичних ринків

Як зазначив Брекетт, дрони можуть легко й асиметрично порушити глобальну торгівлю. За його словами, Росія — не єдина країна, якій слід турбуватися.

Крім того, вказується, що удари по російських НПЗ уже становлять проблему для адміністрації Джо Байдена.

Москва пообіцяла скоротити видобуток і експорт нафти ще на 471 тис барелів на день у другому кварталі, щоб виконати свої зобов'язання перед ОПЕК+. Згідно зі звітом JPMorgan, опублікованим минулого місяця, ці скорочення можуть призвести до того, що ціна на нафту Brent досягне 100 доларів до вересня, що чинитиме тиск на адміністрацію Байдена напередодні президентських виборів, — пояснюють автори матеріалу.

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