Західні аналітики заявляють про загроху для світових енергетичних ринків через атаки українських БпЛА по нафтопереробних заводах на території Росії.

Яку загрозу можуть становити атаки українських БпЛА по НПЗ РФ для світових енергоринків

Можливості України зростають, і її дрони тепер демонструють значно більшу дальність дії, — підкреслюється у матеріалі видання із посиланням на думку старшого аналітика компанії Bernstein Боба Брекетта. Поширити

Зазначається, що від початку року українські БпЛА атакували 18 НПЗ на території Росії із загальним обсягом виробництва в 3,9 млн барелів на день.

Підкреслюється, що цього року Україна планує створити повноцінну індустрію виробництва дронів, через що втрати російських НПЗ можуть ще збільшитись.

Якщо Київ зможе розширити дальність дії дронів до 1,5 тис км, вони потенційно зможуть вразити 21 нафтопереробний завод із потужністю переробки понад 4,4 млн барелів на добу, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Як атаки українських БпЛА можуть порушити безпеку енергетичних ринків

Як зазначив Брекетт, дрони можуть легко й асиметрично порушити глобальну торгівлю. За його словами, Росія — не єдина країна, якій слід турбуватися.

Крім того, вказується, що удари по російських НПЗ уже становлять проблему для адміністрації Джо Байдена.