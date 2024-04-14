Західні аналітики заявляють про загроху для світових енергетичних ринків через атаки українських БпЛА по нафтопереробних заводах на території Росії.
Яку загрозу можуть становити атаки українських БпЛА по НПЗ РФ для світових енергоринків
Зазначається, що від початку року українські БпЛА атакували 18 НПЗ на території Росії із загальним обсягом виробництва в 3,9 млн барелів на день.
Підкреслюється, що цього року Україна планує створити повноцінну індустрію виробництва дронів, через що втрати російських НПЗ можуть ще збільшитись.
Як атаки українських БпЛА можуть порушити безпеку енергетичних ринків
Як зазначив Брекетт, дрони можуть легко й асиметрично порушити глобальну торгівлю. За його словами, Росія — не єдина країна, якій слід турбуватися.
Крім того, вказується, що удари по російських НПЗ уже становлять проблему для адміністрації Джо Байдена.
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