Украинские силы противовоздушной обороны смогли сорвать очередную атаку РФ, уничтожив абсолютно все вражеские цели.
Что известно о ночной атаке России на Украину 16 апреля
Как сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 апреля 2024 года российские захватчики пытались атаковать украинские города и села 9-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым).
Однако абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.
Что известно о ситуации на фронте
В течение 15 апреля произошло 104 боевых столкновений.
В общей сложности российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, сообщается, что под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Как заявляет Генштаб ВСУ, 15 апреля украинские защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
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