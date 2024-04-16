Что известно о ночной атаке России на Украину 16 апреля

Как сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 апреля 2024 года российские захватчики пытались атаковать украинские города и села 9-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым).

Однако абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации на фронте

В течение 15 апреля произошло 104 боевых столкновений.

В общей сложности российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, сообщается, что под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Как заявляет Генштаб ВСУ, 15 апреля украинские защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.