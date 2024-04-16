Силы ПВО сбили все дроны во время ночной атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все дроны во время ночной атаки России

Воздушные Силы ВСУ
дроны РФ
Читати українською

Украинские силы противовоздушной обороны смогли сорвать очередную атаку РФ, уничтожив абсолютно все вражеские цели.

Что известно о ночной атаке России на Украину 16 апреля

Как сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 апреля 2024 года российские захватчики пытались атаковать украинские города и села 9-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым).

Однако абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации на фронте

В течение 15 апреля произошло 104 боевых столкновений.

В общей сложности российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, сообщается, что под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Как заявляет Генштаб ВСУ, 15 апреля украинские защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Как выглядит машиностроительный завод в Луганске после удара ВСУ — появились спутниковые снимки
завод
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили 4 пункта управления БпЛА армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 2 станции РЭБ армии РФ на юге Украины
ОК "Юг"
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?