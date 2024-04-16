Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
дрони РФ

Українські сили Протиповітряної оборони змогли зірвати чергову атаку РФ, знищивши абсолютно всі ворожі цілі.

Що відомо про нічну атаку Росії на Україну 16 квітня

Як повідомляє пресслужба повітряних сил ЗСУ, у ніч на 16 квітня 2024 року російські загарбники намагалися атакувати українські міста та села 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

Однак абсолютно усі ворожі цілі вдалося знищити мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Дякую за бойову роботу. Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом 15 квітня відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, повідомляється, що під артилерійським вогнем армії РФ опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як заявляє Генштаб ЗСУ, 15 квітня українські захисники завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.

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