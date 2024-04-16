ПАРЄ одноголосно закликала використати заморожені активи РФ для відбудови України
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ПАРЄ одноголосно закликала використати заморожені активи РФ для відбудови України

ПАРЄ
Джерело:  online.ua

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом вилучити заморожені російські активи та використати їх для відновлення України.

До чого закликає резолюція ПАРЄ

Нардепка Євгенія Кравчук повідомила, що ПАРЄ закликає використати російські активи для відбудови України.

300 мільярдів доларів США російських державних активів, які зараз заморожені низкою держав, мають бути передані у міжнародний компенсаційний механізм для сплати Україні, — написала вона.

За резолюцію проголосувало 134 парламентарі.

Асамблея закликала:

  • створити міжнародний компенсаційний механізм під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, у тому числі Українській державі, внаслідок агресії Росії;

  • до активної співпраці держав у якнайшвидшій передачі наявних активів РФ до створеного міжнародного механізму компенсації, зокрема для використання їх для відбудови України;

  • створити міжнародний трастовий фонд, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;

  • сформувати міжнародну комісію для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією Росії.

Асамблея відзначає, що низка держав заморозили близько 300 мільярдів доларів США російських державних активів. ПАРЄ зазначила, що ці держави повинні співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму, — додала Кравчук.

У ЄС погодилися конфіскувати частину прибутків від заморожених активів РФ

21 березня лідери Європейського Союзу погодилися конфіскувати значну частину надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, і передати їх Україні.

У 2024 році Україна може отримати 3 млрд євро, а перший мільярд може бути переданий до липня.

Прибуток від заморожених російських активів становить близько 3 млрд євро щорічно.

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