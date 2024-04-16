Нардепка Евгения Кравчук сообщила, что ПАСЕ призывает использовать российские активы для восстановления Украины.

300 миллиардов долларов США российских государственных активов, которые заморожены рядом государств, должны быть переданы в международный компенсационный механизм для уплаты Украине, — написала она.

За резолюцию проголосовали 134 парламентария.

Ассамблея призвала:

создать международный компенсационный механизм под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам, в том числе Украинскому государству, в результате агрессии России;

к активному сотрудничеству государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;

создать международный трастовый фонд, на который будут переданы на хранение все российские государственные активы;