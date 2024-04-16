Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом изъять замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.
К чему призывает резолюция ПАСЕ
Нардепка Евгения Кравчук сообщила, что ПАСЕ призывает использовать российские активы для восстановления Украины.
За резолюцию проголосовали 134 парламентария.
Ассамблея призвала:
создать международный компенсационный механизм под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам, в том числе Украинскому государству, в результате агрессии России;
к активному сотрудничеству государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;
создать международный трастовый фонд, на который будут переданы на хранение все российские государственные активы;
сформировать международную комиссию для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения ущерба, причиненного агрессией России.
В ЕС согласились конфисковать часть доходов от замороженных активов РФ
21 марта лидеры Европейского Союза согласились конфисковать значительную часть сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине.
В 2024 году Украина может получить 3 млрд. евро, а первый миллиард может быть передан до июля.
Доход от замороженных российских активов составляет около 3 млрд евро ежегодно.
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