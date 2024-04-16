ПАСЕ единогласно призвала использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины
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Политика
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ПАСЕ единогласно призвала использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины

ПАСЕ
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Источник:  online.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом изъять замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.

К чему призывает резолюция ПАСЕ

Нардепка Евгения Кравчук сообщила, что ПАСЕ призывает использовать российские активы для восстановления Украины.

300 миллиардов долларов США российских государственных активов, которые заморожены рядом государств, должны быть переданы в международный компенсационный механизм для уплаты Украине, — написала она.

За резолюцию проголосовали 134 парламентария.

Ассамблея призвала:

  • создать международный компенсационный механизм под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам, в том числе Украинскому государству, в результате агрессии России;

  • к активному сотрудничеству государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;

  • создать международный трастовый фонд, на который будут переданы на хранение все российские государственные активы;

  • сформировать международную комиссию для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения ущерба, причиненного агрессией России.

Ассамблея отмечает, что ряд государств заморозили около 300 миллиардов долларов США российских государственных активов. ПАСЕ отметила, что эти государства должны сотрудничать и передать их международному компенсационному механизму, добавила Кравчук.

В ЕС согласились конфисковать часть доходов от замороженных активов РФ

21 марта лидеры Европейского Союза согласились конфисковать значительную часть сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине.

В 2024 году Украина может получить 3 млрд. евро, а первый миллиард может быть передан до июля.

Доход от замороженных российских активов составляет около 3 млрд евро ежегодно.

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