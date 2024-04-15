Почему Великобритания не может конфисковать замороженные активы РФ — ответ Politico

В политике реальность редко совпадает с риторикой, а реальность такова, что Великобритания, вероятно, никогда не сможет конфисковать российские активы.

Почему Великобритания не может конфисковать замороженные активы РФ

Издание поговорило с юристами по санкциям и политическими экспертами, и все они отмечают, что несмотря на все громкие заявления, нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов.

В течение нескольких месяцев после войны Великобритания заморозила некоторые российские активы, сделав несколько громких заявлений, включая принудительную продажу футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Но эксперты по политике подчеркивают, что между замораживанием активов и их арестом есть большая разница.

Замораживание активов рассматривается как юридически соразмерное, поскольку является временным шагом. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как согласился сделать ЕС, сами активы теоретически в какой-то момент будут возвращены. Не считая того, их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.

Высокопоставленная консерватор и глава специального комитета казначейства Гарриет Болдвин ранее заявила POLITICO, что Великобритания не может "выходить и беспорядочно конфисковывать активы людей", поскольку "это сделало бы нас клептократическим режимом".

Инструмент для будущих переговоров

Помимо юридических вопросов, связанных с прямым арестом активов, британские чиновники отдают себе отчет, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

Если вы хотите посадить Путина за стол переговоров, какие еще инструменты у вас остались? — сказала директор по глобальному охвату аналитической компании Kharon Фрейя Пейдж. Поделиться

И наоборот, по ее словам, конфискация активов на постоянной основе сделает такие переговоры менее вероятными.

Арест активов делает санкции неэффективным инструментом, потому что они не делают того, для чего созданы, — сказала Пейдж. "Санкции не для того, чтобы наказывать. Они должны посадить людей за стол переговоров". Поделиться

Кроме того, отмечают юристы, есть опасения, что конфискация активов РФ может сдержать инвестиции в валюту или помешать другим странам депонировать средства в центральном банке.