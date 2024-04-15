Чому Велика Британія не може конфіскувати заморожені активи РФ — відповідь Politico

У політиці реальність рідко збігається з риторикою, а реальність така, що Великобританія, ймовірно, ніколи не зможе конфіскувати російські активи.

Чому Велика Британія не може конфіскувати заморожені активи РФ

Видання поговорило з юристами з санкцій і політичними експертами, і всі вони наголошують, що незважаючи на всі гучні заяви, немає і ніколи не буде жодних законних прав на отримання заморожених російських грошей, власності або інших активів.

Протягом кількох місяців після війни Велика Британія заморозила деякі російські активи, зробивши кілька гучних заяв, включно з примусовим продажем футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича. Але експерти з політики підкреслюють, що між заморожуванням активів та їхнім арештом є велика різниця.

Заморожування активів розглядається як юридично співмірне, оскільки є тимчасовим кроком. Хоча влада може використовувати прибуток, отриманий від інвестування грошей, як погодився зробити ЄС, самі активи теоретично в якийсь момент будуть повернуті. З іншого боку, їх остаточна конфіскація може мати серйозні юридичні наслідки.

Високопоставлена консерваторка і голова спеціального комітету казначейства Гаррієт Болдвін раніше заявила POLITICO, що Великобританія не може "виходити і безладно конфісковувати активи людей", оскільки "це зробило б нас клептократичним режимом".

Інструмент для майбутніх переговорів

Крім юридичних питань, пов'язаних із прямим арештом активів, британські чиновники усвідомлюють, що заморожені російські активи можуть стати корисним інструментом у майбутніх мирних переговорах.

Якщо ви хочете посадити Путіна за стіл переговорів, які ще інструменти у вас залишилися?, — сказала директорка з глобального охоплення аналітичної компанії Kharon Фрейя Пейдж. Поширити

І навпаки, за її словами, конфіскація активів на постійній основі зробить такі переговори менш імовірними.

Арешт активів робить санкції неефективним інструментом, тому що вони не роблять того, для чого створені, — сказала Пейдж. "Санкції не для того, щоб карати. Вони мають посадити людей за стіл переговорів". Поширити

Крім того, зазначають юристи, існують побоювання, що конфіскація активів РФ може стримати інвестиції у валюту або завадити іншим країнам депонувати кошти в центральному банку.