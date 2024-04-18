ППО для України. Євросоюз ухвалив термінове рішення
Категорія
Світ
Дата публікації

ППО для України. Євросоюз ухвалив термінове рішення

Євросоюз

Саміт лідерів ЄС дійшов висновку, що потрібно негайно забезпечити Україну додатковими засобами ППО. Офіційний Брюссель вимагає у союзників Києва прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, зокрема артилерійські боєприпаси та ракети.

Україна незабаром може отримати ще більше систем ППО

За словами журналістів, під час саміту абсолютно усі члени блоку та Європейська рада публічно засудили повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включаючи нещодавні посилені напади на енергетичний сектор.

Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети. Вона закликає Раду (ЄС), зокрема на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, члени Євросоюзу пообіцяли пришвидшити надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори.

ЄС хоче від США швидкого рішення щодо України

Президент Євроради Шарль Мішель, який головував на саміті, звернув увагу усіх присутніх на нещодавнє прохання українського лідера Володимира Зеленського.

Як відомо, останній під час свого звернення закликав європейців допомогти переконати США прискорити постачання зброї та фінансування для економіки України.

Мішель офіційно підтвердив, що офіційний Брюссель також повинен швидше надавати допомогу.

Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми досягли результатів, — підкреслив він.

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