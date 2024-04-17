Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатньо ППО — Кулеба про удар по Чернігову
Категорія
Україна
Дата публікації

Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатньо ППО — Кулеба про удар по Чернігову

Дмитро Кулеба
Чернігів

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову 17 квітня і закликав партнерів надати Україні більше ППО.

Кулеба відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову

Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України

Він додав, що партери України мають необхідні засоби, щоб допомогти рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності.

Кулеба подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї «Патріот».

Я закликаю інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Зранку 17 квітня Росія завдала удару по Чернігову трьома ракетами Іскандер.

Станом на 14:00 відомо про 14 загиблих та понад 60 травмованих. Серед потерпілих - двоє дітей. Врятовано з-під завалів 3 особи.

Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто.

Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди, — зазначають в ДСНС.

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