Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову 17 квітня і закликав партнерів надати Україні більше ППО.
Кулеба відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову
Він додав, що партери України мають необхідні засоби, щоб допомогти рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності.
Кулеба подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї «Патріот».
Ракетний удар по Чернігову 17 квітня
Зранку 17 квітня Росія завдала удару по Чернігову трьома ракетами Іскандер.
Станом на 14:00 відомо про 14 загиблих та понад 60 травмованих. Серед потерпілих - двоє дітей. Врятовано з-під завалів 3 особи.
Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто.
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