Ракетний удар РФ по Чернігову. Відомо про понад 10 загиблих та 20 поранених

Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову вранці 17 квітня відомо про 11 загиблих та 22 поранених. Пошукова операція продовжується.
Наслідки ракетного удару по Чернігову 17 квітня
У ДСНС повідомили, що екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по Чернігову.
Під завалами перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи.
Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку й перебувала вдома на лікарняному, де отримала осколкове поранення.
Також у МВС показали відео порятунку одного з постраждалих.
Начальник ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".
Ракетний удар по Чернігову
Президент Володимир Зеленський раніше повідомив про 20 постраждалих і 10 загиблих. Кількість загиблих може зрости.
В.о. міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону повідомив, що в районі влучання відключили всі комунікації: світло, газ, щоб не було ще більших руйнувань.
Відомо, що росіяни атакували об’єкт соціальної інфраструктури.
У Повітряних силах о 8:52 повідомляли про ракетну небезпеку для низки північних областей.
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