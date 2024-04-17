Війська РФ вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені

Зранку 17 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. Є загиблі та багато поранених.

Ракетний удар по Чернігову

Оновлення 10:20. В.о. міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону повідомив, що у місті відомо про чотирьох загиблих.

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Голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав удару трьома ракетами по майже центру міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики.

Він зазначив, що є загиблі цивільні та багато поранених.

В.о. міського голови Чернігова повідомив, що росіяни вдарили по об’єкту соціальної інфраструктури.

У Повітряних силах о 8:52 повідомили про ракетну небезпеку для низки північних областей.

За даними моніторингових каналів, попередньо окупанти запустили близько трьох одиниць крилатих ракет Х-69/Р-500.