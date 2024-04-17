Війська РФ вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Ракета

Зранку 17 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. Є загиблі та багато поранених.

Ракетний удар по Чернігову

Оновлення 10:20. В.о. міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону повідомив, що у місті відомо про чотирьох загиблих.

Ми в цьому районі (прильотів — ред.) відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань.

Голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав удару трьома ракетами по майже центру міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики.

Він зазначив, що є загиблі цивільні та багато поранених.

В.о. міського голови Чернігова повідомив, що росіяни вдарили по об’єкту соціальної інфраструктури.

У Повітряних силах о 8:52 повідомили про ракетну небезпеку для низки північних областей.

За даними моніторингових каналів, попередньо окупанти запустили близько трьох одиниць крилатих ракет Х-69/Р-500.

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Категорія
Україна
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В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
ракета
Категорія
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Дата публікації
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