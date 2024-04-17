Войска РФ ударили ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Ракета
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Утром 17 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Есть погибшие и много раненых.

Ракетный удар по Чернигову

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес удар тремя ракетами по почти центру города. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Он отметил, что есть погибшие гражданские и много раненых.

И.о. городского головы Чернигова сообщил, что россияне ударили по объекту социальной инфраструктуры.

В Воздушных силах в 8:52 сообщили о ракетной опасности для ряда северных областей.

По данным мониторинговых каналов, предварительно оккупанты запустили около трех единиц крылатых ракет Х-69/Р-500.

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