Утром 17 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Есть погибшие и много раненых.
Ракетный удар по Чернигову
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес удар тремя ракетами по почти центру города. Сейчас на месте работают спасатели и медики.
Он отметил, что есть погибшие гражданские и много раненых.
И.о. городского головы Чернигова сообщил, что россияне ударили по объекту социальной инфраструктуры.
В Воздушных силах в 8:52 сообщили о ракетной опасности для ряда северных областей.
По данным мониторинговых каналов, предварительно оккупанты запустили около трех единиц крылатых ракет Х-69/Р-500.
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