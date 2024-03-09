Войска РФ обстреляли Черниговскую область. Есть раненый

Российские оккупанты днем 9 марта обстреляли Черниговскую область.
Россияне обстреляли Черниговскую область
Приблизительно в 12.07 захватчики попали по одному из домохозяйств в Семеновской общине.
Что известно об атаках Черниговщины
7 марта около 16:00 в Семеновской общине во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело у воронки нашли соседи, – сказал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.
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