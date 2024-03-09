Войска РФ обстреляли Черниговскую область. Есть раненый

Россияне обстреляли Черниговскую область

Приблизительно в 12.07 захватчики попали по одному из домохозяйств в Семеновской общине.

В результате взрыва рухнул потолок погреба, где находился 51-летний мужчина. Ему травмировало ноги. Пострадавшего доставили в больницу, - отметил председатель ОВА. Поделиться

Что известно об атаках Черниговщины

7 марта около 16:00 в Семеновской общине во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело у воронки нашли соседи, – сказал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.