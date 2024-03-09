Війська РФ обстріляли Чернігівську область. Є поранений

Російські окупанти вдень 9 березня обстріляли Чернігівську область.
Росіяни обстріляли Чернігівську область
Приблизно о 12.07 загарбники поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді.
Що відомо про атаки Чернігівщини
7 березня близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди, — сказав голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
За даними Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів.
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