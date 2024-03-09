Війська РФ обстріляли Чернігівську область. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Чернігівську область. Є поранений

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
ракета

Російські окупанти вдень 9 березня обстріляли Чернігівську область.

Росіяни обстріляли Чернігівську область

Приблизно о 12.07 загарбники поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді.

Унаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доправили до лікарні, — зазначив голова ОВА.

Що відомо про атаки Чернігівщини

7 березня близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди, — сказав голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За даними Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів.

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