Российский дрон атаковал маршрутку в Черниговской области. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал маршрутку в Черниговской области. Есть раненые

Полиция Черниговской области
Дрон
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На пограничной Черниговщине вражеский беспилотник 22 марта атаковал маршрутку с людьми: на месте происшествия работает полиция.

Дрон РФ атаковал маршрутку в Черниговской области

22 марта около 14 часов в полицию поступила информация о том, что в приграничном Новгород-Северском районе вражеский беспилотник совершил атаку на маршрутный автобус с мирными людьми.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

По предварительной информации, трое граждан получили травмы.

Известно, что местные жители возвращались с рынка в Семеновке через одно из пограничных деревень. Там гражданскую маршрутку атаковал русский дрон.

В настоящее время полицейские совместно с представителями экстренных служб оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу.

Полиция фиксирует последствия вражеской атаки и собирает доказательства военного преступления окупантов.

Авиация РФ бомбила дом культуры на Черниговщине

Также 22 марта армия РФ сбросила три управляемых авиабомба на дом культуры в Семеновке.

В результате атаки разрушений испытал здание культуры. Предварительно известно о раненом гражданском мужчине — он госпитализирован. Другая пострадавшая от госпитализации отказалась. Полицейские совместно с экстренными службами оказывают помощь пострадавшим мирным жителям.

Правоохранители документируют повреждение гражданской инфраструктуры и окрестных зданий, фиксирует последствия террора против мирных граждан.

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