Российский дрон атаковал маршрутку в Черниговской области. Есть раненые

На пограничной Черниговщине вражеский беспилотник 22 марта атаковал маршрутку с людьми: на месте происшествия работает полиция.
Дрон РФ атаковал маршрутку в Черниговской области
22 марта около 14 часов в полицию поступила информация о том, что в приграничном Новгород-Северском районе вражеский беспилотник совершил атаку на маршрутный автобус с мирными людьми.
Об этом сообщила полиция Черниговской области.
По предварительной информации, трое граждан получили травмы.
Известно, что местные жители возвращались с рынка в Семеновке через одно из пограничных деревень. Там гражданскую маршрутку атаковал русский дрон.
В настоящее время полицейские совместно с представителями экстренных служб оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу.
Полиция фиксирует последствия вражеской атаки и собирает доказательства военного преступления окупантов.
Авиация РФ бомбила дом культуры на Черниговщине
Также 22 марта армия РФ сбросила три управляемых авиабомба на дом культуры в Семеновке.
Правоохранители документируют повреждение гражданской инфраструктуры и окрестных зданий, фиксирует последствия террора против мирных граждан.
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