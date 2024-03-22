Російський дрон атакував маршрутку на Чернігівщині. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував маршрутку на Чернігівщині. Є поранені

Поліція Чернігівської області
Дрон

На прикордонні Чернігівщини ворожий безпілотник 22 березня атакував маршрутку з людьми: на місці події працює поліція.

Дрон РФ атакував маршрутку у Чернігівській області

22 березня близько 14-ї години до поліції надійшла інформація про те, що у прикордонному Новгород-Сіверському районі ворожий безпілотник здійснив атаку на маршрутний автобус з мирними людьми.

Про це повідомила Поліція Чернігівської області.

За попередньою інформацією, троє громадян зазнали травм.

Відомо, що місцеві мешканці поверталися з ринку в Семенівці через одне з прикордонних сіл. Там цивільну маршрутку атакував російський дрон.

Нині поліцейські спільно з представниками екстрених служб надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні.

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки та збирає докази воєнного злочину окупантів.

Авіація РФ бомбила будинок культури на Чернігівщині

Також 22 березня армія РФ скинула три керовані авіабомби на будинок культури у Семенівці.

Внаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка — його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилась. Поліцейські спільно з екстреними службами надають допомогу постраждалим мирним мешканцям.

Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксує наслідки терору проти мирних громадян.

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