В результате ракетного удара РФ по Чернигову утром 17 апреля известно об 11 погибших и 22 раненых. Поисковая операция продолжается.

Последствия ракетного удара по Чернигову 17 апреля

В ГСЧС сообщили, что экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по Чернигову.

11 погибших, 22 травмированных по состоянию на данный момент. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Поделиться

Под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летний лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном, где получила осколочное ранение.

Также в МВД показали видео спасения одного из пострадавших.

Начальник ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Ракетный удар по Чернигову

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил о 20 пострадавших и 10 погибших. Число погибших может возрасти.

И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной. Поделиться

И.о. городского головы Александр Ломако в эфире телемарафона сообщил, что в районе попадания отключили все коммуникации: свет, газ, чтобы не было еще больших разрушений.

Известно, что россияне атаковали объект социальной инфраструктуры.

В Воздушных силах в 8:52 сообщали о ракетной опасности для ряда северных областей.