Невинные люди не погибли бы, если бы у Украины было достаточно ПВО — Кулеба про удар по Чернигову
Категория
Украина
Дата публикации

Невинные люди не погибли бы, если бы у Украины было достаточно ПВО — Кулеба про удар по Чернигову

Дмитрий Кулеба
Чернигов
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар РФ по Чернигову 17 апреля и призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО.

Кулеба отреагировал на ракетный удар РФ по Чернигову

Эти невинные люди не погибли бы и не были ранены, если бы у Украины были достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Он добавил, что партеры Украины обладают необходимыми средствами, чтобы помочь спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности.

Кулеба поблагодарил Германию за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи «Патриот».

Я призываю других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Утром 17 апреля Россия нанесла удар по Чернигову тремя ракетами Искандер.

По состоянию на 14:00 известно о 14 погибших и более 60 травмированных. Среди пострадавших — двое детей. Спасены из-под завалов 3 человека.

Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто.

Под завалами частично разрушенного здания, вероятно, продолжают находиться люди, — отмечают в ГСЧС.

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