Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар РФ по Чернигову 17 апреля и призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО.
Кулеба отреагировал на ракетный удар РФ по Чернигову
Он добавил, что партеры Украины обладают необходимыми средствами, чтобы помочь спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности.
Кулеба поблагодарил Германию за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи «Патриот».
Ракетный удар по Чернигову 17 апреля
Утром 17 апреля Россия нанесла удар по Чернигову тремя ракетами Искандер.
По состоянию на 14:00 известно о 14 погибших и более 60 травмированных. Среди пострадавших — двое детей. Спасены из-под завалов 3 человека.
Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто.
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