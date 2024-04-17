Армия РФ нанесла удар по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

По предварительным данным, российские войска 17 апреля ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".
Появились новые детали атаки РФ на Чернигов
Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, предварительно РФ ударила по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".
В результате российской ракетной атаки по Чернигову было прямое попадание в объект социальной инфраструктуры и визуальные повреждения нескольких этажей пристройки к этому зданию.
По последним данным МВД в Чернигове уже 13 погибших и более 60 пострадавших. Под завалами могут находиться люди.
Ракетный удар РФ по Чернигову 17 апреля
Президент Владимир Зеленский ранее сообщил о 20 пострадавших и 10 погибших. Число погибших может возрасти.
Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летний лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном, где получила осколочное ранение.
Также в МВД показали видео спасения одного из пострадавших.
И.о. городского головы Александр Ломако в эфире телемарафона сообщил, что в районе попадания отключили все коммуникации: свет, газ, чтобы не было еще больших разрушений.
Известно, что россияне атаковали объект социальной инфраструктуры.
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