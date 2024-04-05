Зеленский посетил строительство фортификаций в Черниговской области — видео

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.

Зеленский ознакомился со строительством оборонных сооружений на Черниговщине

Президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область строительство фортификационных сооружений опорного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений опорного пункта.

Как сообщает прессслужба, Президенту доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе.

По словам начальника Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

Зеленский в Сумской области посетил организацию обороны на рубежах

Президент Украины Владимир Зеленский в Сумской области ознакомился со строительством фортификационных сооружений и организацией обороны на трех линиях рубежей.

В рамках рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Поделиться

Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировкой «Северск» генерал-майора Дмитрия Красильникова и комбрига полковника Максима Аксамитовского относительно оперативной обстановки в зоне ответственности бригады и взаимодействия с соседними подразделениями.

Командующий 117-й отдельной бригады ТРО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. Поделиться

Также на совещании Зеленский обсудил с командующими потребности в средствах борьбы с этим типом вооружения.