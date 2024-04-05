Зеленський відвідав будівництво фортифікацій на Чернігівщині — відео

Президент України Володимир Зеленський оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Зеленський ознайомився з будівництвом обороних споруд на Чернігіщині

Президент Володимир Зеленський відвідав на Чернігівщині будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту.

Як інформує пресслужба, Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні.

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Зеленський на Сумщині відвідав організацію оборони на рубежах

Президент України Володимир Зеленський у Сумській області ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд та організацію оборони на трьох лініях рубежів.

У межах робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Поширити

Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» генерал-майора Дмитра Красильникова та комбрига — полковника Максима Аксамитовського щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності бригади та взаємодії з сусідніми підрозділами.

Командувач 117-ї окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб. Поширити

Також під час наради Зеленський обговорив із командувачами потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.