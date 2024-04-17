Армія РФ завдала удар по Чернігову трьома ракетами "Іскандер"

За попередніми даними, російські війська 17 квітня вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Зʼявилися нові деталі атаки РФ на Чернігів

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, попередньо РФ вдарила по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Внаслідок російської ракетної атаки по Чернігову, було пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури та візуальні пошкодження кількох поверхів прибудови до цієї будівлі.

За останніми даними МВС у Чернігові вже 13 загиблих і понад 60 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

Ракетний удар РФ по Чернігову 17 квітня

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив про 20 постраждалих і 10 загиблих. Кількість загиблих може зрости.

І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку й перебувала вдома на лікарняному, де отримала осколкове поранення.

Також у МВС показали відео порятунку одного з постраждалих.

В.о. міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону повідомив, що в районі влучання відключили всі комунікації: світло, газ, щоб не було ще більших руйнувань.