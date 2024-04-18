ПВО для Украины. Евросоюз принял срочное решение

Саммит лидеров ЕС пришел к выводу, что нужно немедленно обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО. Официальный Брюссель требует у союзников Киева ускорить поставки всей необходимой военной помощи, в частности, артиллерийских боеприпасов и ракет.

Украина в скором времени может получить еще больше систем ПВО

По словам журналистов, во время саммита все члены блока и Европейский совет публично осудили воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние усиленные нападения на энергетический сектор.

Европейский совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Он призывает Совет (ЕС), в частности на предстоящем заседании, и государства-члены обеспечить необходимые дальнейшие действия, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, члены Евросоюза пообещали ускорить оказание гуманитарной помощи и помощи гражданским защитам, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы.

ЕС хочет от США быстрого решения относительно Украины

Президент Евросовета Шарль Мишель, председательствовавший на саммите, обратил внимание всех присутствующих на недавнюю просьбу украинского лидера Владимира Зеленского.

Как известно, последний во время обращения призвал европейцев помочь убедить США ускорить поставки оружия и финансирование для экономики Украины.

Мишель официально подтвердил, что Брюссель также должен быстрее оказывать помощь.