Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.
Что предлагает Рютте по обеспечению Украины системами ПВО
Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.
Как ЕС может помочь Украине с системами Patriot
По словам Рютте, западные партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине.
Он подчеркнул, что в настоящее время Нидерланды совместно с Чехией и Данией уже работают над поиском, покупкой и передачей артиллерийских боеприпасов Украине.
Теперь коалиция из трех стран рассмотрит, как можно поддержать инициативу Германии по поставке дополнительных систем ПВО.
При этом Рютте предложил купить системы ЗРК Patriot у стран, не желающих просто так передавать их Украине.
Он подчеркнул, что в ЕС в курсе, что значительная часть стран владеет системами Patriot.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-