Нидерланды предложили вариант обеспечения Украины ПВО
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Политика
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Нидерланды предложили вариант обеспечения Украины ПВО

Марк Рютте
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Источник:  The Guardian

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.

Что предлагает Рютте по обеспечению Украины системами ПВО

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.

Ежедневно под обстрелы попадают жилые дома, школы, инфраструктура. И это делает жизнь людей, которые там живут, все труднее и труднее. Вдобавок к этому украинцы все чаще страдают от обстрелов кассетными бомбами, которые запускаются из-за линии фронта, — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Как ЕС может помочь Украине с системами Patriot

По словам Рютте, западные партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине.

В этом конкретном вопросе противовоздушной обороны мы видим три пути. Один из них — производить больше самостоятельно в среднесрочной перспективе, смотреть, что еще мы можем поставить в Украину из наших собственных запасов, и покупать то, что есть во всем мире, — подчеркнул глава правительства Нидерландов.

Он подчеркнул, что в настоящее время Нидерланды совместно с Чехией и Данией уже работают над поиском, покупкой и передачей артиллерийских боеприпасов Украине.

Теперь коалиция из трех стран рассмотрит, как можно поддержать инициативу Германии по поставке дополнительных систем ПВО.

При этом Рютте предложил купить системы ЗРК Patriot у стран, не желающих просто так передавать их Украине.

Он подчеркнул, что в ЕС в курсе, что значительная часть стран владеет системами Patriot.

Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это очень важно, — подчеркнул Рютте.

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