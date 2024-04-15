Нидерланды выделили дополнительную помощь Украине в размере более 4 млрд евро
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды выделили дополнительную помощь Украине в размере более 4 млрд евро

Нидерланды
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Источник:  Правительство Нидерландов

Кабинет Министров Нидерландов выделил дополнительные средства для Украины. В частности, в период 2024-2026 годов будет выделено дополнительно 4,4 млрд евро.

Украина получит дополнительную помощь от Нидерландов

Как сообщает пресс-служба правительства Нидерландов, на военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024-2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны. С этой целью Минобороны страны будет получать дополнительные 500 млн. евро с 2028 года, в частности, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.

Что известно о планах Нидерландов по военной помощи

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать нашему государству 24 современных истребителя F-16.

В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры, — отметила Оллонгрен.

По ее словам, передача этих самолетов — совместная работа Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это сложная задача, однако это точно произойдет.

Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских, заверила министр обороны Нидерландов.

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