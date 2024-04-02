Нидерланды предоставят 10 млн евро на расследование военных преступлений РФ против Украины

Нидерланды помогут Украине в расследовании военных преступлений России

Нидерланды выделят 10 млн евро на проведение соответствующих расследований.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила на итоговой пресс-конференции по результатам международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

В этом году Нидерланды выделяют 10 млн евро в поддержку расследования и прокуратуры Украины. Безнаказанность преуспевает из-за молчания. Сегодня мы высказались. Мы сказали это единственным, ясным и громким голосом. Мы не признаем безнаказанности. Ни в Украине, ни где-либо. Ганке Брюинс Слот Министр иностранных дел Нидерландов

Она также отметила, что в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, были поданы первые заявления.

Сегодня их более 100, а менее 18 месяцев назад это была только идея.

Конференция по восстановлению справедливости для Украины в Гааге

В МИД отмечают, что Конференция «Восстановление справедливости для Украины», организованная Украиной, Нидерландами и Еврокомиссией, чтобы преодолеть безнаказанность и обеспечить компенсации жертвам.

Конференция в Гааге — это правильное место и время, чтобы активизировать усилия и доказать, что справедливость неотвратима, — сказал Дмитрий Кулеба. Поделиться

The Guardian сообщает, что во время конференции запустили реестр ущерба для Украины.

Украинцы могут подавать иски о возмещении ущерба, нанесенного их имуществу в результате вторжения России.

Чиновники ожидают, что в общей сложности будет 10 млн запросов. Реестр сосредотачивается на претензиях относительно повреждения или разрушения жилья вследствие вторжения. Ожидается, что в этой категории будет от 300 тыс до 600 тыс исков.