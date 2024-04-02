Нідерланди нададуть 10 млн євро на розслідування воєнних злочинів РФ проти України

Нідерланди виділяють 10 млн євро на підтримку розслідування та прокуратури України.
Нідерланди допоможуть України в розслідування воєнних злочинів Росії
Нідерланди виділять 10 млн євро на проведення відповідних розслідувань.
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила на підсумковій пресконференції за результатами міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.
Вона також зазначила, що до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України було подано перші заяви.
Сьогодні їх понад 100, а менш як 18 місяців тому це була лише ідея.
Конференція відновлення справедливості для України у Гаазі
У МЗС зазначають, що Конференція «Відновлення справедливості для України», організована Україною, Нідерландами та Єврокомісією, аби подолати безкарність і врешті забезпечити компенсації жертвам.
The Guardian повідомляє, що під час конференції запустили реєстр збитків для України.
Українці можуть подавати позови про відшкодування збитків, завданих їхньому майну внаслідок вторгнення Росії.
Посадовці очікують, що загалом буде 10 млн запитів. Наразі реєстр зосереджується на претензіях щодо пошкодження або руйнування житла внаслідок вторгнення. Очікується, що в цій категорії буде від 300 тис до 600 тис позовів.
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