Нідерланди нададуть 10 млн євро на розслідування воєнних злочинів РФ проти України

Нідерланди допоможуть України в розслідування воєнних злочинів Росії

Нідерланди виділять 10 млн євро на проведення відповідних розслідувань.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила на підсумковій пресконференції за результатами міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.

Цього року Нідерланди виділяють 10 млн євро на підтримку розслідування та прокуратури України. Безкарність процвітає через мовчання. Сьогодні ми висловились. Ми сказали це єдиним, зрозумілим і гучним голосом. Ми не визнаємо безкарності. Ні в Україні, ні деінде. Ганке Брюїнс Слот Міністр закордонних справ Нідерландів

Вона також зазначила, що до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України було подано перші заяви.

Сьогодні їх понад 100, а менш як 18 місяців тому це була лише ідея.

Конференція відновлення справедливості для України у Гаазі

У МЗС зазначають, що Конференція «Відновлення справедливості для України», організована Україною, Нідерландами та Єврокомісією, аби подолати безкарність і врешті забезпечити компенсації жертвам.

Конференція в Гаазі — це правильне місце та час, щоб активізувати зусилля та довести, що справедливість невідворотна, — сказав Дмитро Кулеба. Поширити

The Guardian повідомляє, що під час конференції запустили реєстр збитків для України.

Українці можуть подавати позови про відшкодування збитків, завданих їхньому майну внаслідок вторгнення Росії.

Посадовці очікують, що загалом буде 10 млн запитів. Наразі реєстр зосереджується на претензіях щодо пошкодження або руйнування житла внаслідок вторгнення. Очікується, що в цій категорії буде від 300 тис до 600 тис позовів.