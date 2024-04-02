ЄС заморозив понад 230 млрд євро російських активів

Євросоюз працює над тим, як можна використати заморожені російські активи — 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних — для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Євросоюз продовжує працювати над питанням передачі Україні заморожених активів РФ

У Європі заморожено понад 230 млрд євро активів РФ.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час підсумкової пресконференції після міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.

Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200 — 208 млрд державних активів. Дідьє Рейндерс Єврокомісар з питань юстиції

Окремо Рейндерс висловив сподівання на "швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів" для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2-3 млрд євро на рік.

Єврокомісар наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, "українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій".

І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників.

Запрацював Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України

У Гаазі на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Реєстр починає приймати заяви на компенсацію шкоди постраждалим від збройної агресії РФ. Поки що йдеться про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна. Поширити

Загалом Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Реєстр збитків завданих агресією РФ проти України — це перша складова глобального компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України у травні 2022 року разом із міжнародними партнерами. Передбачається, що компенсаційний механізм включатиме Реєстр збитків та в майбутньому — комісію з розгляду заяв та відповідний фонд.