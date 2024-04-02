У Гаазі запустили Міжнародний реєстр збитків для України. Як подати заяву

У Гаазі розпочалася конференція «Відновлення справедливості для України». У ній беруть участь 57 країн.

Конференція відновлення справедливості для України у Гаазі

У МЗС зазначають, що Конференція «Відновлення справедливості для України», організована Україною, Нідерландами та Єврокомісією, аби подолати безкарність і врешті забезпечити компенсації жертвам.

Конференція в Гаазі — це правильне місце та час, щоб активізувати зусилля та довести, що справедливість невідворотна. Дмитро Кулеба Очільник МЗС України

The Guardian повідомляє, що під час конференції запустили реєстр збитків для України.

Українці можуть подавати позови про відшкодування збитків, завданих їхньому майну внаслідок вторгнення Росії. Поширити

Посадовці очікують, що загалом буде 10 млн запитів. Наразі реєстр зосереджується на претензіях щодо пошкодження або руйнування житла внаслідок вторгнення. Очікується, що в цій категорії буде від 300 000 до 600 000 позовів.

Це перший суттєвий крок, який робиться. Надзвичайно важливо, що ми сьогодні тут зустрілися, не лише для того, щоб обговорити, як ми будемо притягувати Росію до відповідальності, але й запустити дуже конкретну процедуру, від якої може виграти кожен українець, який постраждав, — сказав журналістам під час конференції Кулеба . Поширити

Серед учасників заходу — прокурор Міжнародного кримінального суду, генеральний секретар Ради Європи, президент Євроюсту, представники Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), та Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Як подати заяву у міжнародний Реєстр збитків у Дії

У Мінцифри повідомляють, що запускають перший етап подання заяв у міжнародний Реєстр збитків у Дії. Українці можуть повідомляти про пошкоджене чи знищене майно.

Можна повідомити про пошкодження чи руйнування:

приватного будинку

квартири

дачного будинку

садового будинку

іншого житлового приміщення

Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом, оновіть застосунок.

Пізніше заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Також у Мінцифри планують розширити послугу, щоб громадяни могли повідомляти про шкоду життю, здоровʼю, випадки тортур та сексуальне насильство. Далі скарги зможе подавати бізнес і держава.