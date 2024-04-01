Кулеба терміново летить до Гааги — відома причина

Що відомо про запланований візит Кулеби у Гаагу

Як повідомляє пресслужба МЗС України, глава дипломатично відомства має намір провести низку зустрічей, а також візьме участь у конференції щодо забезпечення покарання Росії за злочини, скоєні у війні проти України.

Окрім того, заплановані важливі двосторонні перемовини, зокрема з нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот.

Також він візьме участь в міністерській конференції "Відновлення справедливості для України", де обговорюватимуть результати документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України, — йдеться в заяві міністертсва. Поширити

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Дмитро Кулеба має намір сконцентрувати увагу також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Що також важливо розуміти, під час конференції будуть присутні:

прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан,

генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич,

президент Євроюсту,

представники Міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії РФ проти України (RD4U),

Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.

Відома дата початку Реєстру збитків від агресії РФ

Декілька днів тому офіційно стало відомо, що Реєстр збитків внаслідок російської агресії (скорочена назва англійською — RD4U) почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року.

Рада RD4U вирішила відкрити реєстр для подання заяв, доказів та пов'язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу.