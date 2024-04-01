Кулеба срочно летит в Гаагу — известна причина
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Кулеба срочно летит в Гаагу — известна причина

МИД Украины
Кулеба
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Уже 2 апреля шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба прибудет в Гаагу.

Что известно о запланированном визите Кулебы в Гаагу

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, глава дипломатически ведомства намерен провести ряд встреч, а также примет участие в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.

Кроме того, запланированы важные двусторонние переговоры, в том числе с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот.

Также он примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины", где будут обсуждаться результаты документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины, — сказано в заявлении министерства.

Фото: скриншот

Дмитрий Кулеба намерен сконцентрировать внимание на дальнейших шагах на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Что также важно понимать, во время конференции будут присутствовать:

  • прокурор Международного уголовного суда Карим Хан,

  • генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич,

  • президент Евроюста,

  • представители Международного реестра убытков в результате агрессии РФ против Украины (RD4U),

  • Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.

Известна дата начала работы Реестра ущерба от агрессии РФ

Несколько дней назад официально стало известно, что Реестр убытков в результате российской агрессии (сокращенное название по-английски — RD4U) начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года.

Совет RD4U решил открыть реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.

Кроме того, указано, что историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" при присутствии генсека Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.

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