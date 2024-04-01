Кулеба срочно летит в Гаагу — известна причина

Уже 2 апреля шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба прибудет в Гаагу.
Что известно о запланированном визите Кулебы в Гаагу
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, глава дипломатически ведомства намерен провести ряд встреч, а также примет участие в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.
Кроме того, запланированы важные двусторонние переговоры, в том числе с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот.
Дмитрий Кулеба намерен сконцентрировать внимание на дальнейших шагах на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Что также важно понимать, во время конференции будут присутствовать:
прокурор Международного уголовного суда Карим Хан,
генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич,
президент Евроюста,
представители Международного реестра убытков в результате агрессии РФ против Украины (RD4U),
Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.
Известна дата начала работы Реестра ущерба от агрессии РФ
Несколько дней назад официально стало известно, что Реестр убытков в результате российской агрессии (сокращенное название по-английски — RD4U) начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года.
Совет RD4U решил открыть реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.
Кроме того, указано, что историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" при присутствии генсека Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.
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