В Гааге запустили Международный реестр ущерба для Украины. Как подать заявление

В Гааге началась конференция «Восстановление справедливости для Украины». В ней участвуют 57 стран.

Конференция по восстановлению справедливости для Украины в Гааге

В МИД отмечают, что Конференция «Восстановление справедливости для Украины», организованная Украиной, Нидерландами и Еврокомиссией, чтобы преодолеть безнаказанность и обеспечить компенсации жертвам.

Конференция в Гааге — это правильное место и время, чтобы активизировать усилия и доказать, что справедливость неотвратима. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

The Guardian сообщает, что во время конференции запустили реестр ущерба для Украины.

Украинцы могут подавать иски о возмещении ущерба, нанесенного их имуществу в результате вторжения России. Поделиться

Чиновники ожидают, что в общей сложности будет 10 млн запросов. Реестр сосредотачивается на претензиях относительно повреждения или разрушения жилья вследствие вторжения. Ожидается, что в этой категории будет от 300 000 до 600 000 исков.

Это первый существенный шаг, который делается. Чрезвычайно важно, что мы сегодня здесь встретились, не только для того, чтобы обсудить, как мы будем привлекать Россию к ответственности, но и запустить очень конкретную процедуру, от которой может выиграть каждый пострадавший украинец, — сказал журналистам во время конференции Кулеба. Поделиться

Среди участников мероприятия — прокурор Международного уголовного суда, генеральный секретарь Совета Европы, президент Евроюста, представители Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), и Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Как подать заявление в международный Реестр убытков

В Минцифре сообщают, что запускают первый этап подачи заявлений в международный Реестр убытков в Дії. Украинцы могут сообщать о поврежденном или уничтоженном имуществе.

Можно сообщить о повреждении или разрушении:

частного дома

квартиры

дачного дома

садового дома

другого жилого помещения

Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей. Чтобы воспользоваться сервисом, обновите приложение.

Позже заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

Также в Минцифры планируют расширить услугу, чтобы граждане могли сообщать о вреде жизни, здоровью, случаях пыток и сексуальном насилии. Дальше жалобы сможет подавать бизнес и государство.