В Гааге запустили Международный реестр ущерба для Украины. Как подать заявление

В Гааге началась конференция «Восстановление справедливости для Украины». В ней участвуют 57 стран.
Конференция по восстановлению справедливости для Украины в Гааге
В МИД отмечают, что Конференция «Восстановление справедливости для Украины», организованная Украиной, Нидерландами и Еврокомиссией, чтобы преодолеть безнаказанность и обеспечить компенсации жертвам.
The Guardian сообщает, что во время конференции запустили реестр ущерба для Украины.
Чиновники ожидают, что в общей сложности будет 10 млн запросов. Реестр сосредотачивается на претензиях относительно повреждения или разрушения жилья вследствие вторжения. Ожидается, что в этой категории будет от 300 000 до 600 000 исков.
Среди участников мероприятия — прокурор Международного уголовного суда, генеральный секретарь Совета Европы, президент Евроюста, представители Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), и Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).
Как подать заявление в международный Реестр убытков
В Минцифре сообщают, что запускают первый этап подачи заявлений в международный Реестр убытков в Дії. Украинцы могут сообщать о поврежденном или уничтоженном имуществе.
Можно сообщить о повреждении или разрушении:
частного дома
квартиры
дачного дома
садового дома
другого жилого помещения
Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей. Чтобы воспользоваться сервисом, обновите приложение.
Позже заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.
Также в Минцифры планируют расширить услугу, чтобы граждане могли сообщать о вреде жизни, здоровью, случаях пыток и сексуальном насилии. Дальше жалобы сможет подавать бизнес и государство.
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