ЕС заморозил более 230 млрд евро российских активов

Евросоюз работает над тем, как можно использовать замороженные российские активы — 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных — для возмещения нанесенного российской агрессией убытков.
Евросоюз продолжает работать над вопросом передачи Украине замороженных активов РФ
В Европе заморожено более 230 млрд евро активов РФ.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время итоговой пресс-конференции после международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.
Отдельно Рейндерс выразил надежду на "скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов" для нужд Украины в борьбе с российским агрессором. По его оценке, эти поступления могут составить около 2-3 млрд евро в год.
Еврокомиссар подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, "украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям".
И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться в Комиссию по возмещению ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники.
Заработал Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины
В Гааге на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" объявили о запуске подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.
В общей сложности Реестр будет насчитывать более 40 категорий.
Реестр ущерба нанесенного агрессией РФ против Украины — это первая составляющая глобального компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Предполагается, что компенсационный механизм будет включать в себя Реестр убытков и в будущем — комиссию по рассмотрению заявлений и соответствующий фонд.
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