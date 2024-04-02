ЕС заморозил более 230 млрд евро российских активов
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС заморозил более 230 млрд евро российских активов

Активы
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Источник:  Укринформ

Евросоюз работает над тем, как можно использовать замороженные российские активы — 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных — для возмещения нанесенного российской агрессией убытков.

Евросоюз продолжает работать над вопросом передачи Украине замороженных активов РФ

В Европе заморожено более 230 млрд евро активов РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время итоговой пресс-конференции после международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Мы продолжим работать над вопросом финансирования репараций, потому что важно, чтобы Россия заплатила за возмещение ущерба. И мы работаем над этим во всех наших дискуссиях, которые мы ведем по поводу российских активов, частных или государственных. У нас в Европе есть 37 млрд частных активов, а также более 200-208 млрд государственных активов.

Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс

Еврокомиссар по вопросам юстиции

Отдельно Рейндерс выразил надежду на "скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов" для нужд Украины в борьбе с российским агрессором. По его оценке, эти поступления могут составить около 2-3 млрд евро в год.

Еврокомиссар подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, "украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям".

И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться в Комиссию по возмещению ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники.

Заработал Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины

В Гааге на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" объявили о запуске подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Реестр начинает принимать заявления на компенсацию ущерба пострадавшим от вооруженной агрессии РФ. Пока речь идет об одной категории заявителей, а именно о повреждении или уничтожении жилищного имущества.

В общей сложности Реестр будет насчитывать более 40 категорий.

Реестр ущерба нанесенного агрессией РФ против Украины — это первая составляющая глобального компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Предполагается, что компенсационный механизм будет включать в себя Реестр убытков и в будущем — комиссию по рассмотрению заявлений и соответствующий фонд.

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