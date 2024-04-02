ЕС заморозил более 230 млрд евро российских активов

Евросоюз работает над тем, как можно использовать замороженные российские активы — 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных — для возмещения нанесенного российской агрессией убытков.

Евросоюз продолжает работать над вопросом передачи Украине замороженных активов РФ

В Европе заморожено более 230 млрд евро активов РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время итоговой пресс-конференции после международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Мы продолжим работать над вопросом финансирования репараций, потому что важно, чтобы Россия заплатила за возмещение ущерба. И мы работаем над этим во всех наших дискуссиях, которые мы ведем по поводу российских активов, частных или государственных. У нас в Европе есть 37 млрд частных активов, а также более 200-208 млрд государственных активов. Дидье Рейндерс Еврокомиссар по вопросам юстиции

Отдельно Рейндерс выразил надежду на "скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов" для нужд Украины в борьбе с российским агрессором. По его оценке, эти поступления могут составить около 2-3 млрд евро в год.

Еврокомиссар подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, "украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям".

И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться в Комиссию по возмещению ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники.

Заработал Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины

В Гааге на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" объявили о запуске подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Реестр начинает принимать заявления на компенсацию ущерба пострадавшим от вооруженной агрессии РФ. Пока речь идет об одной категории заявителей, а именно о повреждении или уничтожении жилищного имущества. Поделиться

В общей сложности Реестр будет насчитывать более 40 категорий.

Реестр ущерба нанесенного агрессией РФ против Украины — это первая составляющая глобального компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Предполагается, что компенсационный механизм будет включать в себя Реестр убытков и в будущем — комиссию по рассмотрению заявлений и соответствующий фонд.