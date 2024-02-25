На кого генерали РФ хочуть перекласти провину за воєнні злочини — дані експертів
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На кого генерали РФ хочуть перекласти провину за воєнні злочини — дані експертів

генерал
Джерело:  ISW

Російські військові високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за гучні воєнні злочини, зокрема розстріли полонених, на командирів середньої та нижчої ланки.

Керівництво армії РФ хоче перекласти відповідальність за вбивства полонених

Зазначається, що міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу на зустрічі з командувачем російського Центрального угруповання військ Андрєєм Мордвічем начебто наголосив на необхідності гуманного поводження із українськими військовополоненими.

Шойгу, як і президент Росії Владімір Путін, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних російських військових злочинів. Можливо, командування прямо звернулося до українських військовополонених, враховуючи нещодавню міжнародну увагу на звірства Росії в Україні, − зазначили аналітики ISW.

Що відомо про розстріли військових в Авдіївці та Веселому

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї, — підкреслили представники прокуратури.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав страти російськими окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про правила поводження з військовополоненими. 

Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, — підкреслює український омбудсмен.

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