Військова стратегія України на 2024 рік – вистояти, щоб перемогти в 2025 році. Силам оборони потрібні зброя та боєприпаси від союзників, щоб відбити російські атаки в найближчі місяці.

Розвиток подій найближчими місяцями

Видання Politico попросило аналітиків, офіцерів і військових експертів висловити свій погляд на перебіг війни.

Цей рік буде роком відновлення та підготовки з обох сторін, як у 1916 та 1941-42 роках під час останніх світових війн, — сказав Марк Тіс, який минулого року пішов у відставку з посади заступника начальника оборони Бельгії. Поширити

Ніхто з аналітиків не міг надати точну дорожню карту на 2024 рік, але всі погодилися, що три основні фактори визначатимуть траєкторію розвитку подій у наступні місяці:

Цієї весни треба стримати очікування, оскільки Україна не матиме обладнання чи особового складу для значного контрнаступу;

Росія за допомогою своїх союзників забезпечила перевагу в артилерії та разом із безупинними наземними атаками завдає ударів по українських позиціях;

Без західної протиповітряної оборони та ракет великої дальності, а також артилерійських снарядів Києву буде важко створити надійну стійку оборону.

Politico зазначає, що Росія здатна наступати, тому що її мало хвилює життя своїх військ. Українські військові підрахували, що взяття Авдіївки коштувало Росії 47 000 солдатів.

Проблема боєприпасів

Міноборони Естонії оцінює, що за рік РФ може виготовити від 1 мільйона до 4,5 мільйонів снарядів для артилерії.

Водночас західні країни поспішають збільшити власне виробництво боєприпасів, а США планують виробляти близько 1 мільйона снарядів щорічно до кінця 2025 року з довоєнних 190 000.

Обіцянка ЄС надіслати мільйон снарядів до березня не була виконана, можливо, було доставлено лише 300 тис.

США, можливо, надіслали 2 мільйони 155-мм снарядів з початку війни, але ці поставки вичерпалися через політичний тупик у Вашингтоні щодо військової допомоги Україні.

Наразі, за даними джерел, замість винищувачів чи танків, Київ просить надати безпілотники для спостереження та нанесення ударів дальньої дії, та системи радіоелектронної боротьби, щоб глушити російські безпілотники та балістичні ракети.

Мобілізація в Україні

Сили оборони України налічують 800 тисяч осіб, у резервах — понад мільйон.

Зусилля збільшити чисельність шляхом зниження призовного віку з 27 до 25 років — що додало б до армії приблизно 400 000 чоловіків — наштовхнулися на опір.

Однак Україні потрібно більше людей, щоб мати можливість відвести виснажених солдат з фронту та створити нові частини навчених військ.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що 2024 рік «буде роком стратегічної розбудови та оборони як для України, так і для євроатлантичної спільноти — часом для створення необхідної військової та промислової бази».

До 2025 року Україна може мати достатньо навичок і засобів, щоб перемогти Росію, — сказав він. Поширити

Збереження віри у перемогу

Більшість європейців підтримують Україну, однак переважна більшість вважає, що вона програє війну Росії, згідно з опитуваннями.

Песимізм значною мірою пояснюється тим фактом, що поставки допомоги сповільнилися в останні місяці. Поширити

Український аналітик Тарас Чмут каже, що багато залежить від того, чи лідери республіканців у Конгресі США відмовляться від своєї опозиції пакету допомоги Україні.

Однак колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес називає кілька причин для оптимізму:

Україна зберігає життєздатну оборону та залишається рішучою,

Винищувачі F-16 почнуть надходити найближчими місяцями,

США можуть надіслати більше балістичних ракет ATACMS,

Німеччина перебуває під тиском для передачі крилатих ракет Taurus.